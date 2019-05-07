Fenerbahçe'den çifte bomba! Süper Lig'in yıldızları geliyor

Skrtel, Soldado ve Valbuena kalacak: Ersun Yanal ile yola devam kararı alan yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda temasları sürdürürken, öncelik golcü transferine verilmiş durumda. Sözleşmesi sona erecek dokuz oyuncudan Skrtel, Soldado ve Valbuena’ya ücretlerinde ciddi indirimi kabul etmeleri hâlinde kalma teklifi sunacak olan sarı-lacivertliler, en az iki golcü transferi gerçekleştirecek.