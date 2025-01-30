Fenerbahçe'den bir transfer daha! Dünkü maçtan sonra takıma veda etti, hocası da açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor
Kadrosuna kattığı isimlerle taraftarını oldukça mutlu eden Fenerbahçe yönetimi çalışmalarına devam ederken, bir isimle daha anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Transferde oldukça önemli adımlar atan Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken bir ismi daha kadrosuna katmaya oldukça yakın.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı.
Sırp basınında yer alan haberde; Kızılyıldız'ın bir süre önce 5.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus karşılığı Saint Etienne ile anlaştığı ancak Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.
Takıma veda etti
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, Young Boys maçının ardından Kızılyıldız'a veda etti. Kızılyıldız'ın 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." ifadelerini kullandı.