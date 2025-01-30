Fenerbahçe'den bir transfer daha! Dünkü maçtan sonra takıma veda etti, hocası da açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor

Takıma veda etti

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, Young Boys maçının ardından Kızılyıldız'a veda etti. Kızılyıldız'ın 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." ifadelerini kullandı.