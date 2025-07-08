Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 15 milyon euroluk yıldız Kadıköy yolcusu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın talip olduğu 15 milyon euroluk yıldızın transferinde büyük bir aşama kaydetti.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadro yapılanmasını başladı. Allan Saint-Maximin, Serdar Aziz, Jin-ho Jo, Edin Dzeko, Dušan Tadic, Emir Ortakaya ve Bright Osayi-Samuel takımdan ayrıldı.
İlk transferini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan Jhon Duran’ı kadrosuna katarak yapan Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın da transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu yıldız ismin transferinde mutlu sona yaklaştı.
Salim Manav’ın haberine göre Fenerbahçe, İngiliz ekibi Southampton’dan ayrıldıktan sonra serbest durumda olan sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters transferinde mutlu sona yaklaştı.