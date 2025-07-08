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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 15 milyon euroluk yıldız Kadıköy yolcusu

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 15 milyon euroluk yıldız Kadıköy yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın talip olduğu 15 milyon euroluk yıldızın transferinde büyük bir aşama kaydetti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 15 milyon euroluk yıldız Kadıköy yolcusu - Resim: 1

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadro yapılanmasını başladı. Allan Saint-Maximin, Serdar Aziz, Jin-ho Jo, Edin Dzeko, Dušan Tadic, Emir Ortakaya ve Bright Osayi-Samuel takımdan ayrıldı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 15 milyon euroluk yıldız Kadıköy yolcusu - Resim: 2

İlk transferini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan Jhon Duran’ı kadrosuna katarak yapan Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 15 milyon euroluk yıldız Kadıköy yolcusu - Resim: 3

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın da transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu yıldız ismin transferinde mutlu sona yaklaştı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 15 milyon euroluk yıldız Kadıköy yolcusu - Resim: 4

Salim Manav’ın haberine göre Fenerbahçe, İngiliz ekibi Southampton’dan ayrıldıktan sonra serbest durumda olan sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters transferinde mutlu sona yaklaştı.

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