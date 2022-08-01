Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da oynayan Beşiktaş'ın da ilgilendiği Emirhan Topçu'yu gözüne kestirdi.
Şampiyonlar Ligi’nden elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda devam edeceği yoluna daha güçlü bir kadro ile çıkmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu radarına aldı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertlilerde transferde ise hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Gustavo Henrique ve Luan Peres takviyelerini son olarak yapan yönetim bu bölgeye bir de yerli oyuncu katmak istiyor.
Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası o bölgeye öncelik verilirken gündeme Beşiktaş'ın da radarında olan isim eklendi.