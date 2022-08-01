Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı

Şampiyonlar Ligi’nden elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda devam edeceği yoluna daha güçlü bir kadro ile çıkmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yu radarına aldı. İşte detaylar...