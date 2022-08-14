Fenerbahçe'den asrın bombası: Cristiano Ronaldo!

Portekiz basınından ortaya atılan iddiaya göre, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Manchester United ile yollarını ayırma düşüncesinde olan Ronaldo için harekete geçti. Haberde Ronaldo'nun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un yanına gidebileceği yazıldı.