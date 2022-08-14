Fenerbahçe'den asrın bombası: Cristiano Ronaldo!
Galatasaray'ın nabız yoklayıp olumsuz yanıt aldığı Ronaldo için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi.
Portekiz basınından ortaya atılan iddiaya göre, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Manchester United ile yollarını ayırma düşüncesinde olan Ronaldo için harekete geçti. Haberde Ronaldo'nun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un yanına gidebileceği yazıldı.
Geçen sezon Manchester United'a dönen ancak Kırmızı-Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi bileti alamamasının ardından takımdan ayrılmak istediğini belirten Cristiano Ronaldo için Portekiz'den bir iddia daha ortaya atıldı.
"Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un yanına gidebilir"
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın nabız yokladığı 37 yaşındaki Portekizli süper star için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.
Haberde; "Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un yanına gidebilir." denildi.