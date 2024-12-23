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Fenerbahçe'den 87 milyon euroluk yıldıza kanca! Mourinho transfer için devreye girdi

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Fenerbahçe'den 87 milyon euroluk yıldıza kanca! Mourinho transfer için devreye girdi

İngiliz basınına göre Fenerbahçe, Manchester United’da forma giyen 87 milyon euroluk yıldızı radarına aldı. Transferin gerçekleşmesi için Mourinho'nun da devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den 87 milyon euroluk yıldıza kanca! Mourinho transfer için devreye girdi

Trendyol Süper Lig’de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe’de işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli takım, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Galatasaray’ın Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yenmesiyle rakibinin 8 puan gerisine düştü.

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Fenerbahçe'den 87 milyon euroluk yıldıza kanca! Mourinho transfer için devreye girdi

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, eleştirilerin odağı haline geldi.

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Fenerbahçe'den 87 milyon euroluk yıldıza kanca! Mourinho transfer için devreye girdi

Bunun yanında devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına hız verirken İngiliz basını çarpıcı bir haber yaptı.

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Fenerbahçe'den 87 milyon euroluk yıldıza kanca! Mourinho transfer için devreye girdi

Fenerbahçe'den Harry Maguire transfer kancası

The Athletic'e göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Harry Maguire'ı transfer gündemine aldı. Futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının transferi cazip hale getirdiği kaydedildi.

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