Fenerbahçe'den 5 transfer bombası! Listede 3 golcü var
Emre Belözoğlu ile anlaşan Volkan Demirel'in de 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalacak olmasının ardından sarı-lacivertliler 5 isimle anlaşma üzere.
Yeni sezonda şampiyon olmak için teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardıktan sonra Volkan Demirel'in de 1 yıl daha takımda kalacak olmasının ardından gözler diğer transferlere çevrildi.
Alman golcüye 2+1 yıllık teklif: Bu sezon Werder Bremen formasıyla 32 lig maçında 11 gol, 10 asistle dikkat çeken Alman golcü Max Kruse'ye 2+1 yıllık teklif edildi. Alman oyuncunun Türkiye'de oynamaya çok sıcak bakacağı ifade edildi.
Brahimi'de mutlu son yakın: Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi kanadından Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Ülkesi Cezayir basınında çıkan haberlere göre 29 yaşındaki sol kanat için masadaki en ciddi takım Fenerbahçe. Brahimi bu sezon Porto formasıyla 49 maçta 13 gol attı, 9 asist yaptı.
Vedat Muriç'te sorun yok: Bu sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla iştah kabartan Vedat Muriç, Fenerbahçe ile prensipte el sıkıştı. Kosovalı golcü, bundan sonra yeni gollerini Fenerbahçe için atacak.