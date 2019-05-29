Fenerbahçe'den 5 transfer bombası! Listede 3 golcü var

Yeni sezonda şampiyon olmak için teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardıktan sonra Volkan Demirel'in de 1 yıl daha takımda kalacak olmasının ardından gözler diğer transferlere çevrildi.