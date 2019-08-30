Fenerbahçe'den 3 transfer bombası! Biri yerli iki yabancı geliyor

Mevlüt ile anlaşma tamam: Sabah'ın aktardığı habere göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmesine bir yıl kalmasına rağmen bonservisini Başakşehir'den alan tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç'le yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın da bir süredir gündeminde yer alan Mevlüt için devreye giren Fenerbahçe yönetimi, 32 yaşındaki forveti sarı-lacivertli yaptı.