Fenerbahçe'den 3 transfer bombası! Biri yerli iki yabancı geliyor
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, forvet, sol bek ve orta sahaya yapacağı üç transferle gücüne güç katmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Vedat Muriqi'i yedeklemek isteyen ve Avrupa'da forvet arayışına çıkan Fenerbahçe, Roma'nın Çek forveti Patrik Schick ile son olarakTottenham'da forma giyen Fernando Llorente'nin transferlerinden sonuç alamayınca rotayı Türkiye pazarına çevirdi ve sürpriz bir isimle anlaştı.
Mevlüt ile anlaşma tamam: Sabah'ın aktardığı habere göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmesine bir yıl kalmasına rağmen bonservisini Başakşehir'den alan tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç'le yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın da bir süredir gündeminde yer alan Mevlüt için devreye giren Fenerbahçe yönetimi, 32 yaşındaki forveti sarı-lacivertli yaptı.
Gustavo'yla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak: F.Bahçe, orta saha için de Luiz Gustavo ısrarını sürdürüyor. Hocası Villas-Boas, Gustavo için "F.Bahçe'den gelen teklifi reddettik. Ayrılacağını sanmıyorum" dedi. Ancak futbolcunun teklifi kabul etmeleri için yoğun bir baskı yaptığı ve Fenerbahçe'ye gitme isteğini yenilediği öğrenildi. Marsilya, izin verdiği anda Gustavo'yla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Sol beke Dario Melnjak: Sol bek adayları arasında yer alan Dario Melnjak transferinde ise Gustavo'nun durumu belirleyici olacak. Sarı-lacivertliler, yeni bir satış yaparsa veya Gustavo transferi sonrası bonservisbütçesi kalırsa, Melnjak için Çaykur Rizespor'a 1.5 milyon Euro ve takas önerisinde bulunacak.