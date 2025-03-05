Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferleri belli oldu! Yönetim düğmeye bastı
Şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de yönetim bir yandan da gelecek sezon için hazırlıklarına başladı. Yönetimin kararıyla, iki futbolcu için transfer operasyonu yürütülecek.
Fenerbahçe, yaz döneminde Ferdi Kadıoğlu’nun satılmasının ardından transferin son günlerinde Juventus’tan Filip Kostic’i kiralamıştı.
Ara transfer döneminde ise Galatasaray’ın uzun süre peşinde koştuğu Milan Skriniar, hızlı bir operasyonla kiralandı.
Fanatik'te yer alan habere göre, her iki futbolcu da performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Jose Mourinho’nun da iki öğrencisinin yeni sezonda da kadroda olmaları yönünde yönetimden talepte bulunduğu kaydedildi.
Operasyon Lucci'yle beraber
Kostic, sezona sakatlığının da etkisiyle iyi başlamadı. Ancak 3-4-1-2 sistemine geçişin en çok yaradığı oyunculardan biri Sırp yıldız oldu. Juventus, tecrübeli futbolcuyu yeni sezonda da kadroda düşünmüyor.