Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Yönetim kurulunun yüzde 99'u onu istiyor!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine gelecek isim için çalışmalar devam ediyor. Gazeteci Levent Ümit Erol, yönetim kurulunun yüzde 99'unun istediği isimi açıklarken, Sergen Yalçın detayını da paylaştı.
Fenerbahçe’de teknik direktörlük çalışmaları hız kaybetmeden devam ederken, Beşiktaş’ta Avrupa’da elenmesinin ardından göreve getirilen Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Levent Ümit Erol Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Sergen Yalçın’ı aradığını iddia etti. İşte Erol’un söyledikleri…
“Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştıktan sonra Fenerbahçe aradı. 3 yıldır aramadılar, adam anlaştı aradılar. Sergen Yalçın, 'Söz verdim' dedi. Gece Beşiktaş ile anlaştı sabah F.Bahçe aradı.“
"Fenerbahçe'de yönetim kurulunun %99'u İsmail Kartal'ı istiyor"
İsmail Kartal ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Levent Ümit Erol, ‘‘Fenerbahçe'de yönetim kurulunun %99'u İsmail Kartal'ı istiyor. Birkaç isim yurt dışından yabancı hoca istiyor. Roger Schmidt reddetti. Stuttgart hocası Hoeness teklif gelmediğini söyledi.’’ İfadelerini kullandı.