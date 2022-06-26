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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus 5 futbolcuyu gönderiyor!

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus 5 futbolcuyu gönderiyor!

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, köklü bir kadro değişikliği hazırlanıyor. Portekizli teknik adam beş yıldız futbolcunun biletini kesti.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus 5 futbolcuyu gönderiyor!

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, göreve gelmesinin ardından ilk iş olarak 5 futbolcunun takımdan ayrılmasını istedi.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus 5 futbolcuyu gönderiyor!

Transfer sezonu devam ederken başarıya hasret falan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus döneminde kadroda köklü değişikliğe hazırlanılıyor.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus 5 futbolcuyu gönderiyor!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un ilk etapta 5 ismin biletini kestiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus 5 futbolcuyu gönderiyor!

İşte Jesus'un sarı lacivertli takımda görmek istemediği 5 futbolcu:

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