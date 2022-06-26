Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus 5 futbolcuyu gönderiyor!
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, köklü bir kadro değişikliği hazırlanıyor. Portekizli teknik adam beş yıldız futbolcunun biletini kesti.
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, göreve gelmesinin ardından ilk iş olarak 5 futbolcunun takımdan ayrılmasını istedi.
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Transfer sezonu devam ederken başarıya hasret falan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus döneminde kadroda köklü değişikliğe hazırlanılıyor.
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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un ilk etapta 5 ismin biletini kestiği öğrenildi.
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İşte Jesus'un sarı lacivertli takımda görmek istemediği 5 futbolcu:
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