Fenerbahçe'de "Win Win" programında transfer müjdesi! Ali Koç toplanan rakamı açıkladı

Canlı yayın sırasında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Şanslıyız ki Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe demek maddi ve manevi anlamında büyük bir fedakarlık demektir. Kampanya benim seçim dönemi kampanyasını başlattığımdan itibaren düşündüğüm bir kampanyaydı. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyoruz. 'Çorbada herkesin tuzu olacak' dedik. Sonrasında camiadan fedakarlık bekleyeceğiz dedik. Sağ olsunlar bizi mahcup etmediler. Bu kampanya için yola çıkarken pek çok kişi 'Yapmayın, bu riski göze almayın. Diğer kulüplerin kampanyalarına bakın, sonuç alamadılar' demelerine 400-450 Milyon TL hedef koyduk, bunun yüzde 25'ini yakaladık. Daha gidecek çok yolumuz var. Kampanya 4 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Burada emeği geçen herkesin kayıtsız şartsız destek olan herkese ve bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan taraftarlara, ünlülere, iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım." dedi.