Fenerbahçe'de "Win Win" programında transfer müjdesi! Ali Koç toplanan rakamı açıkladı
Fenerbahçe'nin başlattığı "Fener Ol" kampanyasının "Win Win" ayağının üçüncü programı gerçekleştirildi. Ersun Yanal taraftara canlı yayında transfer müjdesini verdi. Ali Koç, kampanyada toplanan rakamı da açıkladı
Fenerbahçe'de 4 Nisan’da startı verilen "Fener Ol" kampanyası kapsamında “Win Win” (Kazan Kazan) programının üçüncü ayağı gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç. bugüne kadar toplanan rakamı duyurdu.
Canlı yayın sırasında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Şanslıyız ki Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe demek maddi ve manevi anlamında büyük bir fedakarlık demektir. Kampanya benim seçim dönemi kampanyasını başlattığımdan itibaren düşündüğüm bir kampanyaydı. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyoruz. 'Çorbada herkesin tuzu olacak' dedik. Sonrasında camiadan fedakarlık bekleyeceğiz dedik. Sağ olsunlar bizi mahcup etmediler. Bu kampanya için yola çıkarken pek çok kişi 'Yapmayın, bu riski göze almayın. Diğer kulüplerin kampanyalarına bakın, sonuç alamadılar' demelerine 400-450 Milyon TL hedef koyduk, bunun yüzde 25'ini yakaladık. Daha gidecek çok yolumuz var. Kampanya 4 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Burada emeği geçen herkesin kayıtsız şartsız destek olan herkese ve bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan taraftarlara, ünlülere, iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım." dedi.
Programa Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe eski Futbolcusu Mehmet Aurelio ile Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçeli sporcuların yanı sıra Kıraç, Ozan Güven, Murat Dalkılıç, Ece Seçkin, Tülin Şahin, Nursel Ergin, ile Furkan Palalı, Öznur Serçeler gibi ünlü simalar da katıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak transfer açıklaması yaptı.'Fener Ol' Kampanyasına destek olmak için düzenlenen 'WinWin' programının canlı yayınına katılan Ersun Yanal, başkan Ali Koç'un transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde açıklama yapılacağını duyurdu.