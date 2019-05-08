Fenerbahçe'de Volkan'ın yerine Barcelonalı isim geliyor
Volkan Demirel'le yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen 30 yaşındaki kaleci Jasper Cillessen'i transfer etmek istiyor.
Yeni sezona güçlü bir kadro kurarak girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'le yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, yeni kaleci arayışına girdi.
İlk aday Jasper Cillessen: Kaleci konusunda şu ana kadar 4 aday belirlendi. Bu isimlerle görüşülmeler devam ediyor. Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan 30 yaşındaki Hollandalı kaleci Jasper Cillessen listenin ilk sırasında yer alıyor.
Harun'la rekabet halinde olmalı: Takıma dahil edilecek yeni kalecinin, mevcut eldiven Harun Tekin ile rekabete girmesi ve iki ismin birbirini form olarak itmesi Ersun Yanal’ın hedefi.
Volkan'a veda edilecek: Öte yandan Fenerbahçe formasını 2002 yılından bu yana giyen ve mukavelesi haziran ayının sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Volkan Demirel’e artık veda edilecek.