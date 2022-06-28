Fenerbahçe'de transfer orta saha ve forvet! Listede 3 yıldız bulunuyor
Yeni sezon öncesinde dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna Lincoln Henrique, Bruma gibi isimleri katan sarı lacivertlilerin gündeminde orta saha ve forvet için 3 yıldız bulunuyor. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmesi...
Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, 1 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına kadar en az 1 yıldıza daha imza attırmak istiyor. Yönetim, golcü ve orta saha takviyelerini bitirmek için gece gündüz çalışıyor.
Forvette gündeme yeni bir isim girdi: Mariano Diaz... Menacer Aranda, oyuncusunun Real Madrid’den ayrılacağını yazdı. Fenerbahçe’nin Mariano için 4 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.
Orta sahada öncelik iki Portekizli’den birine imza attırmak. Real Betis ile William Carvalho pazarlığı kıran kırana devam ediyor. Diğer aday olan Danilo Pereira için PSG ve oyuncu ile görüşmeler sürüyor.
İspanyol asıllı Dominikli forvet, 2018’den beri Real Madrid forması giyiyor. Ancak bir türlü forma şansı bulamayan Mariano, Real’den ayrılma kararı aldı.