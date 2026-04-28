Fenerbahçe'de Tedesco'nun ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!
Fenerbahçe, Galatasaray karşısındaki 3-0’lık yenilgiyle dibe vurdu. Mağlubiyet sonrası sarı-lacivertli kulüpte Devin Özek, teknik ekip ve takımla olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Yönetimin kararı merakla beklenirken, yapılan hamle Tedesco ve Özek’i yollamak oldu. Bu ayrılığın nedeni ortaya çıktı.
Fenerbaçe için bir sezon daha hayal kırıklığıyla noktalanmak üzere. Avrupa ve kupaya veda eden Fenerbahçe için Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık farklı yenilgi dibe vuruş oldu.
"Kararlar alacağız" denilmişti
Şampiyonluk artık mucizelere bağlı. Derbi mağlubiyetinin ardından futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, “En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları sizlere açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Takımla da görüştüler
Fenerbahçe’de yönetim kurulu toplantıları her pazartesi saat 19.00’da yapılıyordu. Dün ise bunun saati 14.00’e çekildi. Buradaki görüşme 2 saatten biraz fazla sürdü. Ancak toplantı sonrası yönetim dağılmadı, soluğu Samandıra Tesisleri’nde aldı. Sportif direktör Devin Özek, teknik patron Domenico Tedesco ve futbolcularla görüşme gerçekleştirildi. Camia, yönetimin olağanüstü seçim kararını beklerken, Sadettin Saran’dan şok hamleler geldi.
Yönetim tarafından yapılan açıklamada Tedesco, Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi’nin görevine son verildiği duyuruldu. Kalan 3 haftada Zeki Murat Göle’nin takımın başında sahaya çıkacağı açıklandı.