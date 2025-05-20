Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu yolun sonuna geldi! Eski takımına dönebilir: "Güzel bir konuşma yaptık"
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Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in takımdan ayrılması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun eski kulübü bir açıklama yaparken, eşinden de flaş bir hamle geldi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.
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Sarı - lacivertliler de aynı saatte Eyüpspor'u ağırladığı maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılsa da taraftarlarının yoğun tepkisine maruz kalmıştı.
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Bitime iki hafta kala her şeyin netleşmesiyle birlikte takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in gelecekleri merak konusu olmuştu.
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Hollanda'ya döneceği iddia edilen Dusan Tadic için eski kulübü Ajax'tan resmi açıklama geldi.
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