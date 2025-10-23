Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson gelişmesi
Bugün Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Ederson Moraes ile ilgili gelişme yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşırken, uzun süredir sakatlıları bulunan Jhon Duran ve Ederson Moraes için çarpıcı bir haber ortaya atıldı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Jhon Duran ve Ederson Moraes maç toplantısından önce denenecek ve bir sorun olmaması halinde iki isim de Stuttgart maç kadrosuna alınacak.
Muhtemel kadro belli oldu
Fenerbahçe’de Stuttgart maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11’de netleşmeye başladı. Kaleci Ederson’un kadroya yazılması beklenirken, kaleyi son dönemde formda bir görüntü çizen Tarık Çetin koruyacak.
Savunma dörtlüsünü Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown’dan oluşturması beklenen Tedesco, merkezde ise İsmail Yüksek ile Alvarez’e şans verecek. Kanatlarda Fatih Karagümrük maçındaki gibi Nene ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.