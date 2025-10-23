BIST 10.646
Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson gelişmesi

|
Bugün Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Ederson Moraes ile ilgili gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson gelişmesi - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşırken, uzun süredir sakatlıları bulunan Jhon Duran ve Ederson Moraes için çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson gelişmesi - Resim: 2

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Jhon Duran ve Ederson Moraes maç toplantısından önce denenecek ve bir sorun olmaması halinde iki isim de Stuttgart maç kadrosuna alınacak.

Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson gelişmesi - Resim: 3

Muhtemel kadro belli oldu

Fenerbahçe’de Stuttgart maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11’de netleşmeye başladı. Kaleci Ederson’un kadroya yazılması beklenirken, kaleyi son dönemde formda bir görüntü çizen Tarık Çetin koruyacak.

Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson gelişmesi - Resim: 4

Savunma dörtlüsünü Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown’dan oluşturması beklenen Tedesco, merkezde ise İsmail Yüksek ile Alvarez’e şans verecek. Kanatlarda Fatih Karagümrük maçındaki gibi Nene ve Kerem Aktürkoğlu görev yapacak. 

