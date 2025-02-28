Fenerbahçe'de şok sakatlık! Mourinho'nun yeni gözdesi olmuştu
Fenerbahçe’de son haftalarda teknik direktör Jose Mourinho’nun gözdelerinden olan yıldız futbolcu sakatlandı. 3 milyon euroluk yıldız yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3.ve son maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller 16. ve 27. dakikalarda Talisca, 22. dakikada En-Nesyri ve 83. dakikada Kostic’ten geldi. Ev sahibi takımın golü ise 75. dakikada Husic’den geldi.
Çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri gruplarını ikinci sırada bitiren İskenderunspor, Galatasaray veya Bodrumspor olacak. Bu turdaki eşleşmeler 6 Mart günü çekilecek kura ile belirlenecek.
Fenerbahçe rotasını Süper Lig’in 26.haftasında 2 Mart Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maça çevirirken bir şok sakatlık daha yaşandı.