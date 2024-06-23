Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrolü! Futbolcular arasında yeni transfer Levent Mercan da yer aldı
|
Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
112
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncularımız ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." bilgisi verildi.
212
Sağlık kontrolünden geçen futbolcular arasında, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Levent Mercan da yer aldı.
312
412