Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrolü! Futbolcular arasında yeni transfer Levent Mercan da yer aldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncularımız ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." bilgisi verildi.