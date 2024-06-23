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Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrolü! Futbolcular arasında yeni transfer Levent Mercan da yer aldı

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Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrolü! Futbolcular arasında yeni transfer Levent Mercan da yer aldı

Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrolü! Futbolcular arasında yeni transfer Levent Mercan da yer aldı

Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

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Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrolü! Futbolcular arasında yeni transfer Levent Mercan da yer aldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncularımız ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." bilgisi verildi.

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Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrolü! Futbolcular arasında yeni transfer Levent Mercan da yer aldı

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular arasında, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Levent Mercan da yer aldı.

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Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrolü! Futbolcular arasında yeni transfer Levent Mercan da yer aldı
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