Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Takımın en iyilerinden

Fenerbahçe formasıyla bu sezon taraftarın en çok öne çıkan isimlerinden biri olan Asensio, Süper Lig’de 20 karşılaşmada görev aldı. İspanyol yıldız bu maçlarda 11 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak takımına önemli bir skor katkısı verdi. Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.