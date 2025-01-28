BIST 10.078
DOLAR 35,76
EURO 37,32
ALTIN 3.155,15

Fenerbahçe'de Rashford sesleri! Asbaşkan Acun Ilıcalı transfer haberlerine son noktayı koydu

|
Fenerbahçe'de Rashford sesleri! Asbaşkan Acun Ilıcalı transfer haberlerine son noktayı koydu

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Marcus Rashford'ın sarı lacivertlilere transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi.

Fenerbahçe'de Rashford sesleri! Asbaşkan Acun Ilıcalı transfer haberlerine son noktayı koydu

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'da kadro dışı kalan Marcus Rashford'la ilgilenmediklerini açıkladı.  Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, transfere yönelik çıkan haberlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

16
Fenerbahçe'de Rashford sesleri! Asbaşkan Acun Ilıcalı transfer haberlerine son noktayı koydu

“Mourinho, elbette dünyanın en iyilerinden biri. Mourinho'yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok." diyen Ilıcalı, "Mourinho, 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. 

26
Fenerbahçe'de Rashford sesleri! Asbaşkan Acun Ilıcalı transfer haberlerine son noktayı koydu

-Mourinho 'Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım' dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj." diye konuştu.

36
Fenerbahçe'de Rashford sesleri! Asbaşkan Acun Ilıcalı transfer haberlerine son noktayı koydu

Ilıcalı, "Rashford haberleri çıktı, öncellikle o muazzam bir oyuncu. Takımda iki tane benzer oyuncu olması planlamaya uymuyor." dedi.

46