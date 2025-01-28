Fenerbahçe'de Rashford sesleri! Asbaşkan Acun Ilıcalı transfer haberlerine son noktayı koydu

“Mourinho, elbette dünyanın en iyilerinden biri. Mourinho'yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok." diyen Ilıcalı, "Mourinho, 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi.