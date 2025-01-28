Fenerbahçe'de Rashford sesleri! Asbaşkan Acun Ilıcalı transfer haberlerine son noktayı koydu
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Marcus Rashford'ın sarı lacivertlilere transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'da kadro dışı kalan Marcus Rashford'la ilgilenmediklerini açıkladı. Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, transfere yönelik çıkan haberlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
“Mourinho, elbette dünyanın en iyilerinden biri. Mourinho'yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok." diyen Ilıcalı, "Mourinho, 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi.
-Mourinho 'Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım' dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj." diye konuştu.
Ilıcalı, "Rashford haberleri çıktı, öncellikle o muazzam bir oyuncu. Takımda iki tane benzer oyuncu olması planlamaya uymuyor." dedi.