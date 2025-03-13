Fenerbahçe'de Rangers maçı öncesi Mourinho ve Maximin birbirine girdi! Mourinho'nun o sözleri olay yarattı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Rangers ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanırken sarı-lacivertli takımda beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Mourinho’nun kadroya almadığı Maximin, Portekizli teknik adamın açıklamalarına yanıt verdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım 3-1 kaybettiği ilk maçında ardından turu geçmeye çalışacak.
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho sürpriz bir karar alarak Allan Saint Maximin’i maç kadrosuna almadı.
Maximin'den paylaşım
Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Maximin, “Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?” ifadelerini kullandı.
Mourinho'dan Maximin ile ilgili sert sözler
Maximin’in bu sözleri hakkında açıklama yapan Mourinho, yıldız futbolcunun maç oynamaya hazır olmadığını ima ederek, “Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam.