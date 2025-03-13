Fenerbahçe'de Rangers maçı öncesi Mourinho ve Maximin birbirine girdi! Mourinho'nun o sözleri olay yarattı

Maximin'den paylaşım

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Maximin, “Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?” ifadelerini kullandı.