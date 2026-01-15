BIST 12.451
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için hazırlıklara başlandı

Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante transferinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin 16 Ocak'ta Abu Dabi'ye uçacağı, görüşmelerin imza aşamasına geldiği öğrenildi. İşte detaylar…

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante için yürüttüğü transfer çalışmasında kritik aşamaya gelindi.

Sarı-lacivertli kulüpte sürecin artık son düzlüğe girdiğini gösteren yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha önce Dubai'ye giderek Kante ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Türkiye'ye dönmüştü.

UÇUŞ PLANI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilere yakınlığıyla bilinen Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi, 16 Ocak'ta saat 00.55'te Abu Dabi'ye uçacak.

Sarı-lacivertli ekibin 18 Ocak'ta saat 06.35'te İstanbul'a dönmesi planlanıyor. Yönetim, dönüşün hemen ardından aynı gün 09.30'da İstanbul'dan Antalya'ya geçerek maç programına katılacak. Fenerbahçe, Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

