Fenerbahçe'de Mourinho'nun bu sezon oynatmadığı isme Premier Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon hiç şans vermediği bir isim, Premier Lig ekibinin radarına girdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer için hareketlilik var.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde kaleci Dominik Livakovic'in geleceği merak ediliyordu.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon hiçbir resmi maçta süre vermediği deneyimli file bekçisi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Nottingham Forest Livakovic'i radarına aldı

The Guardian'ın haberine göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Hırvat kaleciyle ilgileniyor.  İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Nuno Espirito Santo'nun takımın birinci kalecisi Matz Sels'e rakip olabilecek bir ismi ekibine dahil etmek istediği kaydedildi.

