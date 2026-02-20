Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlandı! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ı ağırladığı maçta Milan Skriniar sakatlandı. Tecrübeli stoper maçın 23. dakikasında sağ kasığını tutarak acı içinde yere yığıldı. Slovak yıldızın sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, tur hesapları yapılırken savunma hattından gelen sakatlık haberi tüm moralleri altüst etti.
Mücadelenin henüz 23. dakikasında sağ kasığını tutarak acı içinde yere yığılan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Milan Skriniar, yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak oyuna devam edemedi. Slovak yıldızın yerine kalan dakikalarda milli savunmacı Çağlar Söyüncü görev yaptı.
İlk kontroller şoke etti! İyileşmesi 4 haftayı bulabilir
Sarı-Lacivertli taraftarların durumunu merakla beklediği Skriniar için ilk acı haber kulislerden sızdı. Kulüp doktorlarının yaptığı ilk değerlendirmeler sonucunda sağ kasıktaki hasarın ciddi olduğu ve iyileşme sürecinin 4 haftayı bulabileceği bilgisi teknik heyet ve yönetim kuruluna rapor edildi.
Savunma bakanının kesin durumu ve yeşil sahalardan tam olarak ne kadar uzak kalacağı, bugün (Cuma) çekilecek olan detaylı MR görüntülemesinin ardından kulüp tarafından resmen açıklanacak.