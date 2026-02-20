BIST 13.804
DOLAR 43,84
EURO 51,57
ALTIN 7.059,61

Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlandı! Kaçıracağı maçlar belli oldu

|
Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlandı! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ı ağırladığı maçta Milan Skriniar sakatlandı. Tecrübeli stoper maçın 23. dakikasında sağ kasığını tutarak acı içinde yere yığıldı. Slovak yıldızın sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlandı! Kaçıracağı maçlar belli oldu - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, tur hesapları yapılırken savunma hattından gelen sakatlık haberi tüm moralleri altüst etti.

15
Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlandı! Kaçıracağı maçlar belli oldu - Resim: 2

Mücadelenin henüz 23. dakikasında sağ kasığını tutarak acı içinde yere yığılan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Milan Skriniar, yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak oyuna devam edemedi. Slovak yıldızın yerine kalan dakikalarda milli savunmacı Çağlar Söyüncü görev yaptı.

25
Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlandı! Kaçıracağı maçlar belli oldu - Resim: 3

İlk kontroller şoke etti! İyileşmesi 4 haftayı bulabilir

Sarı-Lacivertli taraftarların durumunu merakla beklediği Skriniar için ilk acı haber kulislerden sızdı. Kulüp doktorlarının yaptığı ilk değerlendirmeler sonucunda sağ kasıktaki hasarın ciddi olduğu ve iyileşme sürecinin 4 haftayı bulabileceği bilgisi teknik heyet ve yönetim kuruluna rapor edildi.

35
Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlandı! Kaçıracağı maçlar belli oldu - Resim: 4

Savunma bakanının kesin durumu ve yeşil sahalardan tam olarak ne kadar uzak kalacağı, bugün (Cuma) çekilecek olan detaylı MR görüntülemesinin ardından kulüp tarafından resmen açıklanacak.

45