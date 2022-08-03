Fenerbahçe'de köklü değişiklik! O isimler gönderiliyor
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus, takımda köklü bir değişikliğe giderek birçok futbolcuyu kulüpten gönderiyor.
Şampiyonlar Ligi'nden elenerek taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de aynı kazayı yaşamamak için kadrosunu güçlendirmekte kararlı. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus, takıma bir yandan takviyeler yaparken bir taraftan da gönderilecek olan isimleri belirledi.
Son olarak Alioski'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte yabancı sayısı 22'ye çıkınca gidecek olan isimlerin listesi şu şekilde oluştu:
DIEGO ROSSI
İsmail Kartal gibi Jorge Jesus'un da vazgeçemediği Diego Rossi için Fenerbahçe astronomik teklifler almaya devam ediyor.
Ali Koç mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada Diego Rossi için Güney Amerika ekiplerinden ciddi teklifler aldıklarını söylemişti.