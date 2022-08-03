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Fenerbahçe'de köklü değişiklik! O isimler gönderiliyor

Fenerbahçe'de köklü değişiklik! O isimler gönderiliyor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus, takımda köklü bir değişikliğe giderek birçok futbolcuyu kulüpten gönderiyor.

Fenerbahçe'de köklü değişiklik! O isimler gönderiliyor

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de aynı kazayı yaşamamak için kadrosunu güçlendirmekte kararlı. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus, takıma bir yandan takviyeler yaparken bir taraftan da gönderilecek olan isimleri belirledi.

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Fenerbahçe'de köklü değişiklik! O isimler gönderiliyor

Son olarak Alioski'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte yabancı sayısı 22'ye çıkınca gidecek olan isimlerin listesi şu şekilde oluştu:

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Fenerbahçe'de köklü değişiklik! O isimler gönderiliyor

DIEGO ROSSI

İsmail Kartal gibi Jorge Jesus'un da vazgeçemediği Diego Rossi için Fenerbahçe astronomik teklifler almaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de köklü değişiklik! O isimler gönderiliyor

Ali Koç mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada Diego Rossi için Güney Amerika ekiplerinden ciddi teklifler aldıklarını söylemişti.

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