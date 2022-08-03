Fenerbahçe'de köklü değişiklik! O isimler gönderiliyor

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de aynı kazayı yaşamamak için kadrosunu güçlendirmekte kararlı. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus, takıma bir yandan takviyeler yaparken bir taraftan da gönderilecek olan isimleri belirledi.