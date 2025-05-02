Fenerbahçe'de kabuk değişimi başlıyor! Takımdan ayrılacak ilk 3 yabancı futbolcu belli oldu
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında 3 yabancı futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılacak.
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında rakibinin bitime 5 hafta kala 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zor görüyor.
Ali Koç ve yönetimi, olağanüstü genel kurul çağrılarını kapıyı kapatarak görevlerine devam edeceklerini belirtirken teknik direktör Jose Mourinho’da bir değişiklik olmazsa gelecek sezon görevini sürdürecek.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe’de gelecek sezon için kadro yapılanması da bir yandan başladı. Takımdan ayrılacak yabancı futbolcular netlik kazanmaya başladı.
Dusan Tadic
Salim Manav’ın haberine göre Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak yabancılarından biri Dusan Tadic olacak. Fenerbahçe sözleşmesi bitecek olan Tadic ile sözleşme uzatmayacak