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Fenerbahçe'de kabuk değişimi başlıyor! Takımdan ayrılacak ilk 3 yabancı futbolcu belli oldu

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Fenerbahçe'de kabuk değişimi başlıyor! Takımdan ayrılacak ilk 3 yabancı futbolcu belli oldu

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında 3 yabancı futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de kabuk değişimi başlıyor! Takımdan ayrılacak ilk 3 yabancı futbolcu belli oldu

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında rakibinin bitime 5 hafta kala 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zor görüyor.

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Fenerbahçe'de kabuk değişimi başlıyor! Takımdan ayrılacak ilk 3 yabancı futbolcu belli oldu

Ali Koç ve yönetimi, olağanüstü genel kurul çağrılarını kapıyı kapatarak görevlerine devam edeceklerini belirtirken teknik direktör Jose Mourinho’da bir değişiklik olmazsa gelecek sezon görevini sürdürecek.

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Fenerbahçe'de kabuk değişimi başlıyor! Takımdan ayrılacak ilk 3 yabancı futbolcu belli oldu

Bunun yanı sıra Fenerbahçe’de gelecek sezon için kadro yapılanması da bir yandan başladı. Takımdan ayrılacak yabancı futbolcular netlik kazanmaya başladı.

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Fenerbahçe'de kabuk değişimi başlıyor! Takımdan ayrılacak ilk 3 yabancı futbolcu belli oldu

Dusan Tadic

Salim Manav’ın haberine göre Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak yabancılarından biri Dusan Tadic olacak. Fenerbahçe sözleşmesi bitecek olan Tadic ile sözleşme uzatmayacak

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