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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi kritik hamle

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi kritik hamle

Kupada Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi kritik bir hamle yaptı. Mourinho bir süredir kullanmadığı sistemi yeniden raftan çıkardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi kritik hamle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenildi. Oynanan oyun camiada ve taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi kritik hamle

Fenerbahçe’de Süper Lig’in 30.haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor maçı kırılma maçlarından biri olacak. Galibiyet dışında alınacak bir sonuç Fenerbahçe taraftarının tepkisini artırabilir.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi kritik hamle

Bu kapsamda teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi yapılan antrenmanlarda sistem değişikliği için denemeler yaptı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi kritik hamle

Fenerbahçe, 4'lü savunma denedi

Salim Manav’ın haberine göre Fenerbahçe’de Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi 2 antrenmanda 4’lü savunma denedi. Mourinho’nun bu konudaki son kararını bugün vermesi bekleniyor.

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