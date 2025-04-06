Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi kritik hamle
Kupada Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi kritik bir hamle yaptı. Mourinho bir süredir kullanmadığı sistemi yeniden raftan çıkardı. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenildi. Oynanan oyun camiada ve taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.
Fenerbahçe’de Süper Lig’in 30.haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor maçı kırılma maçlarından biri olacak. Galibiyet dışında alınacak bir sonuç Fenerbahçe taraftarının tepkisini artırabilir.
Bu kapsamda teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi yapılan antrenmanlarda sistem değişikliği için denemeler yaptı.
Fenerbahçe, 4'lü savunma denedi
Salim Manav’ın haberine göre Fenerbahçe’de Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi 2 antrenmanda 4’lü savunma denedi. Mourinho’nun bu konudaki son kararını bugün vermesi bekleniyor.