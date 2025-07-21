Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan itiraf! İlgilendiği yıldızı açıkladı... Sağ kanat atağı

Mourinho'dan itiraf

Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuyla daha çok ilgilendiğimi itiraf edeyim. Çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalimiz var. Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e ilgi var. Onu da takip ediyorum." dedi.