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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan itiraf! İlgilendiği yıldızı açıkladı... Sağ kanat atağı

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan itiraf! İlgilendiği yıldızı açıkladı... Sağ kanat atağı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho takip ettiği takım ve futbolcuyu açıkladı. Alman basını ise Fenerbahçe'nin peşinde olduğu futbolcuyu duyurdu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan itiraf! İlgilendiği yıldızı açıkladı... Sağ kanat atağı - Resim: 1

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de yapan Fenerbahçe, kamptaki ikinci hazırlık maçında 2-0 kazandı. Leiria maçının ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan itiraf! İlgilendiği yıldızı açıkladı... Sağ kanat atağı - Resim: 2

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Sport TV'ye açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres'i yakından takip ettiğini söyledi.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan itiraf! İlgilendiği yıldızı açıkladı... Sağ kanat atağı - Resim: 3

Mourinho'dan itiraf

Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuyla daha çok ilgilendiğimi itiraf edeyim. Çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalimiz var. Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e ilgi var. Onu da takip ediyorum." dedi.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan itiraf! İlgilendiği yıldızı açıkladı... Sağ kanat atağı - Resim: 4

Sarı-lacivertlilerin gündeminde Sporting'den Viktor Gyökeres'in yer aldığı iddia ediliyordu. 

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