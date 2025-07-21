Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan itiraf! İlgilendiği yıldızı açıkladı... Sağ kanat atağı
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho takip ettiği takım ve futbolcuyu açıkladı. Alman basını ise Fenerbahçe'nin peşinde olduğu futbolcuyu duyurdu.
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de yapan Fenerbahçe, kamptaki ikinci hazırlık maçında 2-0 kazandı. Leiria maçının ardından Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Sport TV'ye açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres'i yakından takip ettiğini söyledi.
Mourinho'dan itiraf
Tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuyla daha çok ilgilendiğimi itiraf edeyim. Çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalimiz var. Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e ilgi var. Onu da takip ediyorum." dedi.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde Sporting'den Viktor Gyökeres'in yer aldığı iddia ediliyordu.