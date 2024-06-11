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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...

Fenerbahçe kulübü, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Mourinho'dan büyük bir hamle geldi. Ünlü teknik adam ilk transferi için anlaşma sağlarken, Galatasaray'a büyük ters köşe yaptı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...

Gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti.  Kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Mourinho'dan büyük bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...

Ünlü teknik adam ilk transferi için anlaşma sağlarken, Galatasaray'a büyük ters köşe yaptı. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk transferini yaptı! Galatasaray'a büyük ters köşe...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulübe imza attıktan sonra İstanbul'da birkaç gün geçirdi ve ardından önce Londra'ya, sonra da Portekiz'e gitti.

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