Fenerbahçe'de Jose Mourinho 5 futbolcunun daha biletini kesti! Yönetime şok rapor
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz kampına katılan futbolculardan 5'inin biletini kesti. Mourinho, 5 futbolcu için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam Futbol Direktörü Devin Özek ve teknik Direktör Jose Mourinho ile transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme yapmak üzere Portekiz’de bir araya geldi.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, A Takım ile Portekiz kampına giden 5 oyuncu için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. Fenerbahçe'de 5 oyuncu için takım aranmaya başlandı. Mourinho'nun satılmalarına onay verdiği 5 futbolcunun isimleri şöyle:
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Sofyan Amrabat
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Rodrigo Becao
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