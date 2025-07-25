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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 5 futbolcunun daha biletini kesti! Yönetime şok rapor

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 5 futbolcunun daha biletini kesti! Yönetime şok rapor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz kampına katılan futbolculardan 5'inin biletini kesti. Mourinho, 5 futbolcu için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho 5 futbolcunun daha biletini kesti! Yönetime şok rapor - Resim: 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam Futbol Direktörü Devin Özek ve teknik Direktör Jose Mourinho ile transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme yapmak üzere Portekiz’de bir araya geldi.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 5 futbolcunun daha biletini kesti! Yönetime şok rapor - Resim: 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, A Takım ile Portekiz kampına giden 5 oyuncu için yönetime 'satılabilir' raporu verdi. Fenerbahçe'de 5 oyuncu için takım aranmaya başlandı. Mourinho'nun satılmalarına onay verdiği 5 futbolcunun isimleri şöyle:

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 5 futbolcunun daha biletini kesti! Yönetime şok rapor - Resim: 3

Sofyan Amrabat

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 5 futbolcunun daha biletini kesti! Yönetime şok rapor - Resim: 4

Rodrigo Becao

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