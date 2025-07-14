Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 ismi tamamen sildi! Takımdan gönderilecekler
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda yer vermediği düşünmediği 2 futbolcuyla yollar ayrılacak.
Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda Jhon Duran, Archie Brown, Abdou Aziz Fall ve Tarık Çetin’i kadrosuna kattı.
Öte yandan Filip Kostić, Allan Saint-Maximin, Serdar Aziz, Dušan Tadić, Ertuğrul Çetin, Yiğit Fidan, Emir Ortakaya, Edin Džeko ve Bright Osayi-Samuel takımdan ayrılan isimler oldu.
Fenerbahçe’de bu ayrılıklara yenileri eklenecek. Teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon yapılanması kapsamında 2 ismi kesin olarak takımda düşünmüyor.
Emre Mor
Bu isimlerden biri Emre Mor. Geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık geçirdikten sonra takıma dönen Emre Mor, Portekiz kampı kadrosuna alınmadı. Emre Mor, yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda yer almayacak.