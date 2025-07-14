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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 ismi tamamen sildi! Takımdan gönderilecekler

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 ismi tamamen sildi! Takımdan gönderilecekler

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda yer vermediği düşünmediği 2 futbolcuyla yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 ismi tamamen sildi! Takımdan gönderilecekler - Resim: 1

Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda Jhon Duran, Archie Brown, Abdou Aziz Fall ve Tarık Çetin’i kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 ismi tamamen sildi! Takımdan gönderilecekler - Resim: 2

Öte yandan Filip Kostić, Allan Saint-Maximin, Serdar Aziz, Dušan Tadić, Ertuğrul Çetin, Yiğit Fidan, Emir Ortakaya, Edin Džeko ve Bright Osayi-Samuel takımdan ayrılan isimler oldu.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 ismi tamamen sildi! Takımdan gönderilecekler - Resim: 3

Fenerbahçe’de bu ayrılıklara yenileri eklenecek. Teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon yapılanması kapsamında 2 ismi kesin olarak takımda düşünmüyor.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho 2 ismi tamamen sildi! Takımdan gönderilecekler - Resim: 4

Emre Mor

Bu isimlerden biri Emre Mor. Geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık geçirdikten sonra takıma dönen Emre Mor, Portekiz kampı kadrosuna alınmadı. Emre Mor, yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda yer almayacak.

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