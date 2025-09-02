BIST 10.878
Fenerbahçe’de Jhon Duran’ın dönüş maçı belli oldu

Fenerbahçe’de sakatlık yaşayan Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica’ya elenen Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Bu maça yedek başlayan ve daha sonra oyuna dahil olan Kolombiyalı golcü, maçın son anlarında bir sakatlık yaşamıştı.

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kadroya alınmayan Duran, Kolombiya Milli Takımı kadrosuna da alınmamıştı.

JHON DURAN'IN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Golcü futbolcunun durumu belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Jhon Duran, milli aradan sonra sahalara dönüş yapacak.

