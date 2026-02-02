Fenerbahçe'de Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu
Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'da ayrılık resmileşiyor. Performansından bir türlü tam bir şekilde randıman alınamayan golcü oyuncu için sözleşme feshi yüksek sesle konuşuluyor.
Fenerbahçe'de forvet hattı tümden değişiyor. Sarı-lacivertli ekip son dönemde performansıyla saç baş yoldurtan Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran için flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Jhon Duran’ın kiralık sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve Al-Nassr’la prensipte anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuda yol ayrımı için geri sayım başladı.
Kolombiyalı golcünün Zenit ile anlaşması bekleniyor. Rus ekibi, oyuncunun maaşının 4 milyon eurosunu karşılamaya hazır. Duran’ın yeni sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmede 40 milyon euroluk opsiyon maddesi de yer alacak. Anlaşma resmiyete dökülürse Fenerbahçe, Duran'ın kiralık sözleşmesini feshedecek.