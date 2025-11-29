Fenerbahçe'de derbi öncesi bomba karar! Futbolculara bildirildi
Süper Lig'in 14 'üncü haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, derbiyi kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, 3 puan halinde futbolculara bakın ne sözü verdi...
Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de art arda 5 maçını da kazanan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek Fenerbahçe, kritik maçı kazanması halinde iki puan farkla lider olacak.
Sarı-lacivertliler adına 2025-2026 sezonunun en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisi öncesinde Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu, önemli bir karar aldı.
FUTBOLCULARA PRİM MÜJDESİ
A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Chobani Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinin kazanılması halinde hatırı sayılı bir prim verileceğini oyunculara bildirdi.
Yönetimin, 3-2 kazanılan Beşiktaş derbisi sonrası takıma yaklaşık 1,5 milyon euro prim ödediği belirtilmişti.