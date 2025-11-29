Fenerbahçe'de derbi öncesi bomba karar! Futbolculara bildirildi

Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de art arda 5 maçını da kazanan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunuyor. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek Fenerbahçe, kritik maçı kazanması halinde iki puan farkla lider olacak.