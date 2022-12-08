Fenerbahçe'de bitmeyen sakatlık kabusu! Yıldız futbolcu sezonu kapatabilir
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası Fenerbahçe'ye yaramadı. Lig'de şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekipte üst üste gelen sakatlıklar can sıktı. Sakatlann Arda Güler, Altay Bayındır, Valencia'nın Trabzonspor maçına yetişmesi beklenirken Alioski'nin durumunun belirsiz olduğu Pedro'nun ise sezonu kapatılacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon Dünya Kupası arasına 29 puanla lider giren Fenerbahçe, bu uzun arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirdi. İlk hazırlık maçını LaLiga ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Joao Pedro'nun feci şekilde sakatlanması yürekleri ağza getirmişti.
Şoke eden sakatlığın arından açıklama yapan Fenerbahçe, Pedro’nun ilk kontrolünün ardından dizinde ve bileğinde yoğun ödem ile travm tespit edildiğini belirtilmiş, oyuncunun tedavisine ilerleyen günlerde yoğun ödemin atılmasıyla başlanacağı aktarmıştı.
Öte yandan sarı-lacivertli takımda durumu en ciddi olan isim ise Joao Pedro olarak öne çıkıyor. Şu anda koltuk değnekleriyle yürüyebilen Brezilyalı golcünün sezonu kapatma ihtimali bile bulunuyor.
Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sol ayak bileği ve dizinden ciddi biçimde sakatlanan deneyimli oyuncunun durumu yoğun ödemden dolayı tam olarak tespit edilemedi.