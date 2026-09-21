Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım-Asensio görüşmesinde konuşulanlar ortaya çıktı! "Seni istemeyenin..."
Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Serdar Ali Çelikler’in iddiasına göre Başkan Aziz Yıldırım, Asensio ile görüşme gerçekleştirirken ikili arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.
Süper Lig’in 6.haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı maçta 8-0 yendi.
Fenerbahçe’nin gollerini 5. ve 80. dakikalarda Greenwood, 7., 21., 47. ve 55. dakikalarda Vedat Muriqi, 38. dakikada Matteo Guendouzi ve 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Vedat Muriqi Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick’ini yaparken, ikinci yarıda oyuna giren Kojo Oppon ise sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
FENERBAHÇE PUAN FARKINI DÜŞÜRDÜ
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10’a çıkardı. Sarı-lacivertliler Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3’e Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ise 2’ye düşürdü.
MARCO ASENSIO SÜRE ALMADI
Fenerbahçe’de maç kadrosunda yer alan Marco Asensio müsabakada süre almadı.
AZİZ YILDIRIM, ASENSIO İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Aziz Yıldırım’ın İsmail Kartal ile arasında sorun yaşadığı öne sürülen Asensio ile arasında geçen görüşmenin detayları ortaya çıktı.
"SEN BU TAKIMIN EN DEĞERLİ PARÇASISIN"
Serdar Ali Çelikler’in aktardığına göre Aziz Yıldırım, Asensio’ya, “Sen bu takımın en değerli parçasısın, seni istemeyen kimse yok. Bir an önce düzelmeni bekliyoruz” dedi.
Çelikler, Asensio ve Aziz Yıldırım arasında geçen konuşmayı şu sözlerle anlattı: "Aziz Yıldırım, Asensio’ya ‘Sen bu takımın en değerli parçasısın, seni istemeyen kimse yok. Bir an önce düzelmeni bekliyoruz. Aslansın kaplansın.’ demiş yani. Asensio "Beni istemediğinizi zannediyorum." gibi bir şey demiş."
"SENİ İSTEMEYENİN..."
Çelikler şöyle devam etti: "Aziz Yıldırım da ‘Seni istemeyenin…..’ demiş devam etmiş böyle. Tercüman böyle kalınca, Aziz bey ‘Aynen dediğimi çevir’ demiş.”