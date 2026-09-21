Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım-Asensio görüşmesinde konuşulanlar ortaya çıktı! "Seni istemeyenin..."

Çelikler, Asensio ve Aziz Yıldırım arasında geçen konuşmayı şu sözlerle anlattı: "Aziz Yıldırım, Asensio’ya ‘Sen bu takımın en değerli parçasısın, seni istemeyen kimse yok. Bir an önce düzelmeni bekliyoruz. Aslansın kaplansın.’ demiş yani. Asensio "Beni istemediğinizi zannediyorum." gibi bir şey demiş."