Fenerbahçe'de Anderson Talisca sesleri! İtalyan muhabirden flaş iddia

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'nın transferi için çalıştıklarını ifade etmişti. Ilıcalı Talisca iddialarına ilişkin "Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." demişti.