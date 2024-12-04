Fenerbahçe'de Anderson Talisca sesleri! İtalyan muhabirden flaş iddia
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli takımın Anderson Talisca ile ilgilendiği günlerdir yazılıp çizilirken, Asbaşkan Acun Ilıcalı da Talisca transferi için çalıştıklarını ifade etmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig’in 14.haftasında Gaziantep FK’yı evinde 3-1 yenen Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı kazanarak iyi bir form grafiği yakaladı.
Sarı-lacivertli takım, ligin 15.haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine odaklanırken kadro yapılanması da sürüyor.
Asbaşkan Acun Ilıcalı, devre arasında kadroyu güçlendireceklerini ifade ederek transfer yapacaklarını söylemiş ve taraftarları heyecanlandırmıştı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'nın transferi için çalıştıklarını ifade etmişti. Ilıcalı Talisca iddialarına ilişkin "Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." demişti.