Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho'ya olay sözler! 'Kendine Gel'
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile teknik direktör Jose Mourinho arasındaki görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz salı günü Acun Ilıcalı ile Jose Mourinho Samandıra'da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı ile görüşmek için İstanbul'a gelen Acun Ilıcalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Jose Mourinho-Acun Ilıcalı görüşmesinin perde arkasını anlatan Serdar Ali Çelikler'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Mynet'te yer alan habere göre Çelikler, "Acun Ilıcalı, hocam böyle olmaz diyor. Bir camia senin ağzına bakıyor. Saygı duyuyoruz sana ama sen de bir kendine gel diyor.
-Mourinho cevap veriyor. Bu oyuncu istediğim verime gelmedi, bu beklediğim gibi çıkmadı falan diyor. En-Nesyri için... Şunun savunması iyi değil, bunun kafası burada değil falan diyor" ifadelerini kullandı.
Çelikler, sözlerine şöyle devam etti: "Biz seninle oyuncu tartışamayız ama takım oynamıyor diyor Acun Ilıcalı. Sonuçta bu rakiplere geçen sene başka bir şey oynuyorduk ve yeniyorduk diyor Acun Ilıcalı. Toplantı bu şekilde bitiyor.