Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri! Menajeri İstanbul'a davet edildi: Flaş transferde Cristiano Ronaldo detayı...
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulübe imza atmayan Ronaldo'nun takımının neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olacağı konuşulan yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı iddia edildi. Vincent Aboubakar ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferini bitirmeye yaklaşmasıyla Kamerunlu futbolcu konusunda eli güçlendi. İşte flaş transferde son durum...
Şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayında Serdar Dursun'un takımdan ayrılma ihtimali ve Joao Pedro'nun sakatlığının uzayabilme durumuna göre forvet listesini yeniden güncelliyor.
İlk olarak eski Beşiktaşlı Aboubakar ile nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bu transfer için Jorge Jesus'un da onayını aldı.
Ajanspor'un haberine göre; Aboubakar ile Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki hafta hem futbolcunun menajeri ve hem de kulübü ile resmi görüşmelere başlama kararı aldı. Futbolcunun menajeri İstanbul’a davet edildi.
Ronaldo'yu alırlarsa Aboubkar için kolaylık sağlayacaklar!
Al-Nassr'ın Ronaldo'nun uzun vadeli bu sözleşme imzalaması için; futbolculuk 200 milyon, Suudi Arabistan futbol elçiliği 300 milyon olmak üzere toplam 500 milyon euro ödeyeceği iddia edilmişti.