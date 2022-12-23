Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri! Menajeri İstanbul'a davet edildi: Flaş transferde Cristiano Ronaldo detayı...

Ronaldo'yu alırlarsa Aboubkar için kolaylık sağlayacaklar!

Al-Nassr'ın Ronaldo'nun uzun vadeli bu sözleşme imzalaması için; futbolculuk 200 milyon, Suudi Arabistan futbol elçiliği 300 milyon olmak üzere toplam 500 milyon euro ödeyeceği iddia edilmişti.