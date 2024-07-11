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Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadro dışı... Mourinho, Hajduk Split'e yenilgi sonrası o isimlerin üzerini çizdi!

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Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadro dışı... Mourinho, Hajduk Split'e yenilgi sonrası o isimlerin üzerini çizdi!

19 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu için UEFA'ya kadro bildirmesi gereken Fenerbahçe'de, Hajduk Split karşısında son oynanan ve 1-0 mağlup olunan hazırlık mücadelesi sonrası teknik direktör Jose Mourinho bazı isimlerin üzerini çizdi.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadro dışı... Mourinho, Hajduk Split'e yenilgi sonrası o isimlerin üzerini çizdi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Avusturya kampında oynanan ikinci hazırlık maçında Hajduk Split karşısında 1-0'lık mağlubiyet alındı.

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Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadro dışı... Mourinho, Hajduk Split'e yenilgi sonrası o isimlerin üzerini çizdi!

23 Temmuz'da Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler'de beklenen transferler henüz yapılamazken alınan bu yenilgi sonrası Mourinho bazı kararlar verdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadro dışı... Mourinho, Hajduk Split'e yenilgi sonrası o isimlerin üzerini çizdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme ilk tur maçına 12 gün sonra çıkacak olan ve 25 kişilik kadronun 19 Temmuz'da bildirilmesi gereken Fenerbahçe'de, Mourinho 3 ismi dışarda bırakmak zorunda.

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Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadro dışı... Mourinho, Hajduk Split'e yenilgi sonrası o isimlerin üzerini çizdi!

Mourinho'nun kadro dışı bırakması muhtemel isimlerin Samet, Luan, Krunic olduğu da gelen bilgiler arasında.

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