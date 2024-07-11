Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadro dışı... Mourinho, Hajduk Split'e yenilgi sonrası o isimlerin üzerini çizdi!
19 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu için UEFA'ya kadro bildirmesi gereken Fenerbahçe'de, Hajduk Split karşısında son oynanan ve 1-0 mağlup olunan hazırlık mücadelesi sonrası teknik direktör Jose Mourinho bazı isimlerin üzerini çizdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Avusturya kampında oynanan ikinci hazırlık maçında Hajduk Split karşısında 1-0'lık mağlubiyet alındı.
23 Temmuz'da Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler'de beklenen transferler henüz yapılamazken alınan bu yenilgi sonrası Mourinho bazı kararlar verdiği öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme ilk tur maçına 12 gün sonra çıkacak olan ve 25 kişilik kadronun 19 Temmuz'da bildirilmesi gereken Fenerbahçe'de, Mourinho 3 ismi dışarda bırakmak zorunda.
Mourinho'nun kadro dışı bırakması muhtemel isimlerin Samet, Luan, Krunic olduğu da gelen bilgiler arasında.