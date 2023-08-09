Fenerbahçe'de 2 yabancı futbolcu daha yolcu! Yıldız oyuncuya 11 milyon Euro'luk teklif
Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gidecek isimlerin sayısının artması bekleniyor. Gözden çıkarılan isimerin yanı sıra sürpriz bir ayrılık da gerçekleşebilir. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Michy Batshuayi için devreye giren ekip, 11 milyon Euro'luk teklifini sundu.
Son olarak Joao Pedro'nun Gremio'ya, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferlerinin ardından Fenerbahçe'de ayrılıklar devam edecek. Sarı-Lacivertliler'in kadrosunda yer alan isimlere yönelik talipler dikkat çekiyor.
Süper Lig’in yeni takımlarından Pendikspor’un, Nazım Sangare’ye talip olduğu bildirildi. Kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında gelen ve sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Nazım konusunda Pendik’in, Sarı-Lacivertliler’le anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.
Bu arada Samsunspor’un ise Serdar Dursun için yakında Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi.
Süper Lig öncesi Fenerbahçe’de yabancı oyuncu sayısı an itibarıyla 16’ya ulaştı. 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan Sarı-Lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollar ayrıldı ve Kanarya, bu sayıyı daha da düşürmek istiyor.