Fenerbahçe'de 2 yabancı futbolcu daha yolcu! Yıldız oyuncuya 11 milyon Euro'luk teklif

Süper Lig öncesi Fenerbahçe’de yabancı oyuncu sayısı an itibarıyla 16’ya ulaştı. 14 yabancı oyuncu kuralının uygulandığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan Sarı-Lacivertli yönetim en az 2 oyuncu ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollar ayrıldı ve Kanarya, bu sayıyı daha da düşürmek istiyor.