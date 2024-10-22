Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı! 'Rekor transfer' için karar
Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerli futbolcu transferi olan Cengiz Ünder için ayrılık çanları çalıyor.
En son yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 aya yakın sahalardan uzak kalması beklenen Cengiz Ünder'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonun yaz transfer döneminde 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerli transferi olarak kayıtlara geçmişti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, adeta yedek kulübesine hapsoldu.
Yönetim kararını verdi
Sözcü'de yer alan habere göre, sakatlığı sonrası en az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Cengiz Ünder için Fenerbahçe yönetimi kararını verdi.