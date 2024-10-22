BIST 8.727
DOLAR 34,25
EURO 37,08
ALTIN 3.007,22

Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı! 'Rekor transfer' için karar

|
Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı! 'Rekor transfer' için karar

Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerli futbolcu transferi olan Cengiz Ünder için ayrılık çanları çalıyor.

Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı! 'Rekor transfer' için karar

En son yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 aya yakın sahalardan uzak kalması beklenen Cengiz Ünder'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.

19
Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı! 'Rekor transfer' için karar

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonun yaz transfer döneminde 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerli transferi olarak kayıtlara geçmişti.

29
Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı! 'Rekor transfer' için karar

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu, adeta yedek kulübesine hapsoldu.

39
Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı! 'Rekor transfer' için karar

Yönetim kararını verdi

Sözcü'de yer alan habere göre, sakatlığı sonrası en az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Cengiz Ünder için Fenerbahçe yönetimi kararını verdi.

49