Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Maxi Gomez!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, başarılı bir sezon geçirebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İleri uca bir golcü arayan sarı-lacivertli ekipte gündem Valencia'da top koşturan Maxi Gomez oldu. Yönetim Uruguaylı futbolcu için kulüple pazarlıklarını sürdürüyor.