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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Maxi Gomez!

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Maxi Gomez!

Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'i gözüne kestirdi.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Maxi Gomez!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, başarılı bir sezon geçirebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İleri uca bir golcü arayan sarı-lacivertli ekipte gündem Valencia'da top koşturan Maxi Gomez oldu. Yönetim Uruguaylı futbolcu için kulüple pazarlıklarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Maxi Gomez!

25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İspanyol ekibi minimum 10 milyon Euro talep ediyor.

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Maxi Gomez!

Görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama seçeceği de masaya yatırılabilir.

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Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Maxi Gomez!

Yıllık maaş beklentisi 2.5 milyon Euro olan Maximiliano Gomez’in La Liga’dan da talipleri var.

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