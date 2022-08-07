Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Maxi Gomez!
Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'i gözüne kestirdi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, başarılı bir sezon geçirebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İleri uca bir golcü arayan sarı-lacivertli ekipte gündem Valencia'da top koşturan Maxi Gomez oldu. Yönetim Uruguaylı futbolcu için kulüple pazarlıklarını sürdürüyor.
25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için İspanyol ekibi minimum 10 milyon Euro talep ediyor.
Görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama seçeceği de masaya yatırılabilir.
Yıllık maaş beklentisi 2.5 milyon Euro olan Maximiliano Gomez’in La Liga’dan da talipleri var.