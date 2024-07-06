Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri ile anlaşma tamam, ödenecek rakam belli oldu
Jose Mourinho yönetiminde sezona hazırlanan Fenerbahçe, forvet transferini tamamladı. Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin yeni santrforu belli oldu: Youssef En-Nesyri. Sarı-lacivertliler, Sevilla ile 16 milyon Euro bonservis bedeli artı 4 milyon Euro bonuslar içeren bir teklifle anlaştı.
İspanyol kulübü ile ödeme planı konusunda yürütülen görüşmelerin sonlanmasıyla imzalar atılacak.
Kanarya; 27 yaşında, 1.92 boyundaki Faslı santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho da telefonla görüşüp ikna ettiği En-Nesyri’nin transferinin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lugano maçına yetiştirilmesini talep etti.
Sevilla tarihine geçti
Sevilla'da 2020 ve 2023 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan En-Nesyri, İspanyol ekibinde 196 resmi maça çıkıp 73 gol attı ve 7 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Sevilla tarihinde en fazla gol atan 10 futbolcu arasında yer alıyor.