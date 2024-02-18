Fenerbahçe yağmur çamur demedi 3 puanı böyle çıkardı kulübün paylaşımı gündem oldu

Ligin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe ilk yarıda rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve kritik bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.