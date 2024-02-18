Fenerbahçe yağmur çamur demedi 3 puanı böyle çıkardı kulübün paylaşımı gündem oldu
Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken kötü zemin çok konuşuldu. Fenerbahçe kulübünün sosyal medya hesabından maç sonu yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Ligin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe ilk yarıda rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve kritik bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.
Deplasmanlarda yenilgisiz tek takım olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 13 maçta 12 galibiyet alırken sadece Adana deplasmanından beraberlikle döndü.
Bu sonuçla puanını 67'ye çıkartan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Son dört maçta üçüncü yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.
Ancak Fenerbahçe galibiyeti kadar sahanın kötü hali güne damga vurdu. Rize'de günlerdir yağan yağmur nedeniyle saha zemini oldukça ağırlaşırken sahadaki futbolcular oldukça zor anlar yaşadı.