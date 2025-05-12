Fenerbahçe Victor Osimhen için Napoli'ye resmi teklif yaptı
Fenerbahçe’den Galatasaray'a tarihi bir transfer çalımı gelebilir. Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli kulüp, birçok transferde rol oynayan menajer üzerinden Napoli'ye resmi teklif yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35.haftasında Trabzonspor’u Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata’nın attığı gollerle 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir adım attı.
Sarı-kırmızılı takım ligin 36.haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçından 1 puan alması durumunda üst üste 3, toplamda ise 25.şampiyonluğunu elde edecek.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’da Victor Osimhen’in takımdaki geleceği de merak ediliyor.
Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen için resmi teklif
Galatasaray Osimhen’in kararını beklerken çarpıcı transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Tv100’ün ilgiyle izlenen programı Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programında konuşan gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe’nin Osimhen’i transfer etmek istediğini, menajer Mirsad Türkan üzerinden İtalyan ekibi Napoli’ye teklif yapıldığını söyledi.