Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki dev rakipleri belli oldu! İkinci olan yandı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor, bugün gruplarında kritik maçlara çıkacak. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, doğrudan son 16 turuna kalmak için liderlik mücadelesi verecek. Fırtına ise ikinci olarak turu geçmenin hesaplarını yapacak. Temsilcilerimizin gruplarından ikinci çıkması halinde karşılaşacakları muhtemel rakipler belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek fakat grubunu kaçıncı sırada tamamlayacağı henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertliler bu akşam saat 23.00'te Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak. Fransız temsilcisi Rennes ile kıyasıya bir liderlik mücadelesi veren temsilcimiz, grubunu lider tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak ve son 32 turunda yer almayacak. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla son 32 turunda karşılaşma riskinden kurtulacak.
Bir diğer ihtimalde ise Fenerbahçe grubunu ikinci sırada bitirmesi halinde son 32 turunda Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlarla karşılaşacak. Fenerbahçe'nin grubunu ikinci sırada bitirmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.
İddialarını son haftaya kadar taşıdılar
Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda liderlik iddialarını son haftaya taşıdı. Liderlik çekişmesinin yaşandığı B Grubu'nda gözler son haftaya çevrildi. Fenerbahçe 1 puanı bulunan Dinamo Kiev'le deplasmanda karşılaşacak. Rennes ise kendi evinde 4 puanlı AEK Larnaca ile oynayacak. Temsilcimiz 2-0, Rennes ise 3-0 galip gelirse hesaplar karışacak. Bu durumda iki takımın puan, averaj, attıkları ve yedikleri gol sayıları eşitlenecek.
İşte UEFA formatı
UEFA’nın hazırladığı formata göre ilgili takımlar arasındaki maçlarda atılan gol sayısına bakılıyor. İki takım burada da 5’er golle eşit durumda. Ardından ilgili takımların grup geneli attıkları goller, grup genelinde deplasmanda attıkları goller, grup geneli deplasman galibiyet sayısı gibi kriterler öne çıkacak.