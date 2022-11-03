Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki dev rakipleri belli oldu! İkinci olan yandı

İddialarını son haftaya kadar taşıdılar

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda liderlik iddialarını son haftaya taşıdı. Liderlik çekişmesinin yaşandığı B Grubu'nda gözler son haftaya çevrildi. Fenerbahçe 1 puanı bulunan Dinamo Kiev'le deplasmanda karşılaşacak. Rennes ise kendi evinde 4 puanlı AEK Larnaca ile oynayacak. Temsilcimiz 2-0, Rennes ise 3-0 galip gelirse hesaplar karışacak. Bu durumda iki takımın puan, averaj, attıkları ve yedikleri gol sayıları eşitlenecek.