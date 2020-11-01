Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'e veda! Son isteği nasip olmadı

''O benden başka kimseyi istemez ve bensiz yapamaz'': Emekli bankacı anne Serap Sevin ve babaanne Zeynep Kemer, tabutun önünde gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından kızının tabutunun konulduğu musalla taşına çıkan anne Sevin Kemer ellerini vurarak, ”Hayır götürmeyin. O bensiz duramaz nereye götürüyorsunuz. Kimse ellemesin, bensiz yapamaz o. Bırakın. Herkes çekilsin, çekilin, uzaklaşın. Ben vardım 2.5 senedir onun yanında. O benden başka kimseyi istemez ve bensiz yapamaz. Çekin elinizi, canım annem kimse dokunmasın ona. O benim hayatım. O benim meleğim. Bir tek beni ister” diyerek ağladı.