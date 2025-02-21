Fenerbahçe turladı, Galatasaray veda etti! UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?
Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, play-off turunda rövanş maçlarına çıktı. Galatasaray, AZ Alkmaar ile Fenerbahçe ise Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İki takım ülke puanına katkı sağlarken sıralama güncellendi. Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı kapanma noktasına geldi.
Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçlarına çıktı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar’a 4-1 yenilen Galatasaray rakibini bu kez sahasında konuk etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yaklaşık 45 bin taraftarının desteğiyle rövanş maçına baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, istediği pozisyonları bulmakta zorlandı. Geçiş oyununda rakibine pozisyonlar veren Galatasaray, 43. dakikada Seiya Maikuma'nın kaydettiği golle devre arasına 1-0 geride girdi.
Hollanda temsilcisi, karşılaşmanın 55. dakikasında Denso Kasius'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Rakibini 1 dakika sonra Victor Osimhen ile yanıt veren Galatasaray, skoru 2-1'e getirdi. "Cimbom" 70. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 2-2 beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi. Bu sonuçla AZ Alkmaar, adını son 16 turuna yazdıran takım olurken Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveni sona erdi.