Fenerbahçe turladı, Galatasaray veda etti! UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Hollanda temsilcisi, karşılaşmanın 55. dakikasında Denso Kasius'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Rakibini 1 dakika sonra Victor Osimhen ile yanıt veren Galatasaray, skoru 2-1'e getirdi. "Cimbom" 70. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 2-2 beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi. Bu sonuçla AZ Alkmaar, adını son 16 turuna yazdıran takım olurken Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveni sona erdi.